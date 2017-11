Salzgitter (ots) - Sachbeschädigung an Personenkraftwagen Salzgitter, Flachsweg, Tatzeit 11.11.2017, 22:00 Uhr - 12.11.2017, 13:30 Uhr Unbekannte Täter zerkratzten an einem im Flachsweg abgestellten VW Golf sowohl die komplette Fahrer- als auch die Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes. Der Schaden wird mit ca. 1000 Euro angegeben. Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

