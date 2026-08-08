Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressmitteilung des PK Seesen vom 08.08.2026

Goslar (ots)

Führerschein beschlagnahmt

Am 07.08.2026 gegen 11:50 Uhr fällt beim Verlassen des Kundenparkplatz des örtlichen Edeka Marktes ein PKW durch extrem unsichere Fahrweise auf. Zu Kollisionen kommt es dank dem besonnenen Handeln anderer Verkehrsteilnehmer nicht, jedoch stellt die Fahrweise insgesamt eine Straßenverkehrsgefährdung dar. Das Kennzeichen konnte abgelesen und die Beobachtungen bei der hiesigen Dienststelle vorgetragen werden. Die Beamten konnten die 90-jährige Fahrzeugführerin anschließend an ihrer Wohnanschrift antreffen. Ungeachtet der berichteten Fahrweise erlangten die Beamten Hinweise, welche berechtigte Zweifel an der grundsätzlichen Eignung zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum begründen. Der Führerschein der Dame wurde beschlagnahmt.

Unfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitag 07:00 Uhr wird ein in der Straße "Am Pfingstanger" ordnungsgemäß geparkter schwarzer Seat beschädigt. Der Verursacher kommt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach. An dem Seat entsteht ein Schaden in Höhe von geschätzt 400 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

i.A. Renner, PHK'in

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