POL-GS: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch / Polizei sucht unbekannten Tatverdächtigen

Goslar (ots) - Diebstahl in Einkaufsmarkt in Goslar-Vienenburg: Am Mittwoch, den 18.10.2023, wurde durch bislang unbekannte/n Täter gegen 19.20 Uhr, während der Öffnungszeiten eines Einkaufsmarktes in der Wiedelaher Straße ein Vitrinenschlüssel entwendet. Die Mitarbeiterin des Marktes wurde durch einen Täter abgelenkt. Währenddessen verschaffte sich ein weiterer ...

mehr