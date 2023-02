POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.02.2023

Goslar (ots) - Seesen-Herrhausen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Unfallflucht Am 08.02.2023 gegen 15:50 Uhr kam es in Herrhausen auf Höhe `An der Kirche 2` zu einem Verkehrsunfall. Ein 84jähriger PKW-Fahrer aus Seesen übersah einen 65jährigen Seesener, welcher kurz zuvor aus seinem PKW gestiegen war, und touchiert diesen am Bein. Der 65-Jährige wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt, da der ...

mehr