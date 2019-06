Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Freitag, den 14.06.2019, 12:00 Uhr, bis Samstag, 15.06.2019, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am Freitag, den 14.06.2019, gegen 20.38 Uhr, gerieten eine bislang unbekannte männliche Person und das 37-jährige Opfer aus unbekannten Gründen in Streit. Anschließend kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wird das Opfer durch den Beschuldigten im Bereich des Gesichts verletzt. Der Beschuldigte flüchtet in unbekannte Richtung. Die Fahndung verlief bislang negativ. Nach der körperlichen Auseinandersetzung vermisst das Opfer seine Geldbörse und sein Handy. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am Pkw

Am Freitag, den 14.06.2019, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, beschädigte ein/e bislang unbekannter Täter/in in der Lindenstraße in 38704 Liebenburg einen ordnungsgemäß geparkten Pkw (Skoda Fabia). An dem Pkw entstand ein Sachschaden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung einer Bushaltestelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 03.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise zwei Glasscheiben einer Bushaltestelle in der Bornhardtstraße in 38644 Goslar. Hierbei werden die Glasscheiben vollständig entglast. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes entfernen vom Unfallort

1) Am Freitag, den 14.06.2019, gegen 13.22 Uhr, scherte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus einer Schlange von mehreren verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen aus. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Busses. Dieser wich, um eine Frontalkollision zu verhindern an den rechten Fahrbahnrand aus und kollidierte mit einem ordnungsgemäß abgestellen Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2) Am Freitag, den 14.06.2019, zwischen 11.05 Uhr und 11.10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in der Wachtelpforte in 38644 Goslar einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schulz, POKin

