POL-GS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Am Samstag, dem 08.06.2019, kam es gegen 16:10 Uhr auf der B 4 zwischen Hohgeiß und Braunlage im Bereich Kesselberg zum wiederholten Mal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein niederländischer Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 57-jährige mit seinem Krad Yamaha die B4 aus Richtung Hohegeiß kommend, in Richtung Braunlage. Im Verlauf einer scharfen Linkskehre am Fuße des Kesselberges geriet er dann aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn gegen die Leitplanke und stürzte. Hierbei wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er durch den Rettungsdienst, nach Erstversorgung durch einen zufällig am Ort eintreffenden Notarzt, dem Krankenhaus in Nordhausen zugeführt werden musste. Am Krad des Mannes enstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ca. 10.000 EUR geschätzt wird.

