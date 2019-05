Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 29.05.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Mo., 27.05.2019, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde die öffentliche Toilettenanlage in Wolfshagen, Die Meine, erhebl. beschädigt. Bislang unbekannte Täter entzündeten in den Wasch- und WC-Becken Papier und schlugen einen Seifenspender von der Wand ab. Auch das Behinderten-WC wurde dabei beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870

Unfall in Wolfshagen

Am Di., 28.05.2019, 09.05 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines VW Golf in Wolfshagen die Str. Im Tölletal, i.R. Langelsheim. Aus Unachtsamkeit fuhr er dabei auf einen geparkten Pkw Audi Avant auf. Dieser wurde durch den Aufprall 8 Meter weiter geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca 14 000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell