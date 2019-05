POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 29.05.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Einbruch in Recycling-Park.

Goslar. In der Zeit von Montagnachmittag, 17.10 Uhr, bis Dienstagvormittag, 06.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Recycling-Parks in der Grauhöfer Landwehr und setzten offenbar lediglich mehrere Bewegungsmelder außer Betrieb. Nach ersten Feststellungen wurden weder Gebäude aufgebrochen noch Gegenstände entwendet. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Goslar. Am Montag, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiss-Straße ordnungsgemäß abgestellter roter Nissan Qashqai mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im vorderen rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 13.08 und 14.25 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz hinter der Musikschule in der Marktstraße ordnungsgemäß abgestellter grauer VW Polo mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken am rechten Außenspiegel sowie im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

