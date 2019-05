Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Diebstahl von Bargeld

Am Dienstag, d. 21.05.2019, 11.15 Uhr, wurde in Clausthal, im Bereich Rollstraße ein 71-jähriger Clausthaler von einem Mann angesprochen,der eine Zweieuromünze gewechselt haben wollte. Der 71 -Jährige öffnet daraufhin seine Geldbörse, um nach Kleingeld zu sehen. Hierbei bemerkt er dass der Mann versucht, in die Geldbörse zu greifen und schiebt dessen Hand beiseite. Nach dem Geldwechsel verschwindet der Mann in unbekannte Richtung. Erst am Mittwoch bemerkt der Geschädigte beim Einkaufen, dass ihm ca. 200 Euro in Geldscheinen fehlen und erstattet daraufhin Anzeige bei der Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre, Ausländer, sprach gebrochen deutsch, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, gepflegtes Aüßeres und saubere dunkle Oberbekleidung. Personen, die ebenfalls von diesem Mann angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Clauthal, Tel.: 05323 94110-0, zu melden. /Krz.

