Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Dienstag, 30.04.2019, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.05.2019, 12:00 Uhr.

Goslar (ots)

Die diesjährigen Veranstaltungen anlässlich der Walpurgisfeier im Landkreis Goslar verliefen überwiegend friedlich.

Goslar - Verkehrsunfall -

Gegen 18:00 Uhr kommt es im Kreisverkehr in Oker zu einem Auffahrunfall, bei dem die beiden Fahrzeugführer sowie ein Fahrzeuginsasse verletzt werden. Sie werden jeweils mit einem RTW in ein Krankenhaus transportiert. Während der ärztlichen Versorgung und Bergung eines PKW ist es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Fahrzeugverkehr ist entsprechend umgeleitet worden.

Goslar - Sachbeschädigung -

In der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr kommt es auf dem Parkplatz Kaiserpfalz zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Unbekannte haben den PKW im hinteren Fahrzeugbereich beschädigt.

Goslar - Körperverletzung -

Gegen 03:45 Uhr kommt es in der Altstadt bei einer dortigen Gaststätte zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten. In diesem Zusammenhang kommt es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 26-jährigen aus dem Landkreis Goslar.

Goslar - Beleidigung -

Gegen 04:30 Uhr kommt es auf der Immenröder Straße zu einem Einsatz eines Rettungswagens. Der 26-jährige Patient randaliert im Rettungswagen und beleidigt die Rettungsassistenten.

Goslar - Sachbeschädigung -

Um 05:10 Uhr kommt es in der Innenstadt, Breite Straße, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte haben die Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeschlagen.

Goslar - Sachbeschädigung -

Gegen 06:10 Uhr kommt es im Stadtteil Georgenberg durch einen 20-jährigen aus dem Landkreis Goslar zu mehreren Sachbeschädigungen. Der stark alkoholisierte Mann wird zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Goslar - Sachbeschädigung -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Kösliner Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen. Unbekannte habe den linken Außenspiegel beschädigt.

