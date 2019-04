POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 12.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit aufprallenden Greifvogel

Am 11.04.2019, gegen 09.00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die K 58 aus Richtung Engelade kommend in Fahrtrichtung Rhüden. Hier prallte er mit einem Greifvogel zusammen. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. (bür)

