Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.04.2019

Goslar (ots)

Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Mi., 10.04.19, 16.00 Uhr - Do., 11.04.19, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Zeppelinstr. am Steinberg ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten hierbei u.a. Schmuck. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Das 2. Fachkommissariat der Polizei Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der 05321 / 3390.

-Lüdke, KHK-

