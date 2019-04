POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 07.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 06.04.2019, gegen 09.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Asklepiosklinik Seesen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von etwa 3000 Euro. Dabei stieß ein 65jähriger Mann aus Kalefeld beim Rückwärtsfahren mit seinem PKW gegen das hinter ihm stehende Fahrzeug eines 63jährigen Mannes aus Osterode. (som)

Nötigung im Straßenverkehr

Am Samstag, 06.04.2019, gegen 19.35 Uhr, kam es in Rhüden, Hildesheimer Straße, zu einer Nötigung im Straßenverkehr, bei der ein 18jähriger Mann aus Bornhausen mit seinem PKW vom Fahrbahnrand anfuhr, als plötzlich ein 49 Jahre alter Rhüdener von hinten angelaufen kam, auf die Fahrertür des offen gefahrenen Cabrios sprang und sich am Fahrergurt festhielt. Der Fahrzeugführer wurde dadurch zu einem Stopp gezwungen. Der Beschuldigte wurde eine kurze Strecke mitgezogen, allerdings dabei nicht verletzt. Der Hintergrund des Vorfalls ist vermutlich in zurückliegenden Streitigkeiten zu suchen. (som)

