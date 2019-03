Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 10.03.22019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Sa., 18.15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Seesener mit seinem PKW und Anhänger die B 243 von Bornhausen in Rtg. Seesen. Der leere Anhänger wurde durch eine Windböe erfasst, herumgeschleudert und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier konnte ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Seesen, der in Rtg. Bornhausen fuhr, nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Anhänger zusammen. Sachschaden: ca. 6.000EUR (sch).

