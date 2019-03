Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 07.03.2019

Goslar (ots)

Warnhinweis über Betrügereien mit Gewinnversprechen In letzter Zeit wurden mehrere Personen in Seesen und den Ortsteilen von unbekannten Tätern angerufen, die ihnen mitteilten, dass sie in einem Glücksspiel angeblich eine höhere Geldsumme gewonnen hätten. Die Angerufenen sollten jedoch noch zuvor eine größere Bargeldsumme in Form von Guthabenkarten überweisen, da ansonsten der angebliche Gewinn nicht ausgezahlt werden könne. Es wird seitens der Polizei davor gewarnt, auf diese Gewinnversprechen einzugehen, da dieses eine übliche Betrugsmasche ist. (Bür)

