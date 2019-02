Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl von Birkenholz:

Ein bislang unbekannter Täter entwendete auf einem Baugrundstück in der Stübchentalstraße 35 gelagertes Birkenholz. Der Tatzeitraum liegt zwischen Ende Januar bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Samstag, den 16.02.2019. Das Birkenholz eines Stammes wurde vermutlich vor Ort in transportfähige Stücke gesägt und anschließend komplett abgefahren. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

