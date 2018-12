POL-GS: Zeugenaufruf der Polizei Seesen, vom 05.12.2018

Goslar (ots) - Mit Kraftfahrzeug über Koppeln, durch Gärten und über Gehöfte!

Am Samstag, gegen 22 Uhr, hörte eine Anwohnerin der Ildehäuser Straße in Engelade Gelächter und Stimmengewirr vor ihrem Haus. Sie ging zunächst davon aus, dass sich Fußgänger verirrt hatten, da sich ihr Grundstück am Ende einer Sackgasse befindet. Am Sonntagmorgen stellte sie dann aber fest, dass mit einem bislang unbekannten Fahrzeug über ihre hinter dem Haus gelegene Pferdekoppel gefahren wurde. Dabei wurde ein Gatter beschädigt. Die Fahrzeugspuren verliefen im Weiteren über ein Nachbargrundstück und verlieren sich in der Ildehäuser Straße unmittelbar neben der Kirche. Die Spurensuche der verständigten Polizei brachte keine neuen Hinweise auf den ver(w)irrten Kfz-Lenker. Anhand der vorgefundenen Reifenspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem benutzten Fahrzeug um einen Pkw gehandelt hat. Offensichtlich befanden sich mindestens zwei Personen in dem Fahrzeug bzw. am Tatort. Der Fahrweg dürfte von der derzeit gesperrten K57 (Verlängerung der Berliner Straße) , über den dortigen Pendlerparkplatz, dann über einen Feldweg, mehrere Wiesen, eine Behelfsbrücke über die Nette und schließlich über die vorgenannten Grundstücke nach Engelade geführt haben. Von einer gewissen Ortskenntnis mindestens eines Fahrzeuginsassen muss ausgegangen werden. Die Grundstücksbesitzer stellten Strafanträge wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Wahrscheinlich ist auch, dass die Taten mit der Sachbeschädigung auf dem Seesener Friedhof im Zusammenhang stehen. Dort fuhr ebenfalls am Samstag gegen 20.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem grauen Pkw Kombi über das Friedhofsareal und beschädigte schließlich beim Verlassen ein an der Sonnenbergstraße gelegenes, verschlossenes Tor, indem er einfach hindurch fuhr. Eine Zeugin beobachtete den Sachverhalt, konnte jedoch das Kennzeichen des Pkw nicht ablesen. Insgesamt entstand den verschiedenen Geschädigten ein Schaden in Höhe von über 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat auf dem Friedhof oder den Taten in Engelade geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen (Tel.: 05381/9440) in Verbindung zu setzen.

i.A. Decker, POK

