POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 28.11.18

Goslar (ots) - Geldbörse aus Handtasche gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 10.45 und 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine schwarze Geldbörse mitsamt Inhalt aus der Handtasche einer 81-jährigen Liebenburgerin, die sie während ihres Aufenthalts in der Rosentorstraße umgehängt getragen hatte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertzwanzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in ehemaligen Bergbaubetrieb.

Goslar. Zu einem nicht alltäglichen Fall wurden die Kolleginnen und Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Goslar am Dienstagnachmittag gerufen. Die Verantwortlichen des Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg hatten im Laufe des Vormittages festgestellt, dass sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 07.00 Uhr, zunächst Zutritt zum Gelände des ehemaligen Bergbaubetriebs im Bergtal verschafft und anschließend gewaltsam in einen knapp zweihundert Meter unter Tage befindlichen Transformatorenkeller begeben hatten. Dort entwendeten sie dann unter Zuhilfenahme einer aufgefundenen Sackkarre und sicherlich auch erheblichen Anstrengungen mehrere Kupferkabel sowie Dieselkraftstoff. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bergtals bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

