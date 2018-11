POL-GS: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots) - Braunlage: In den Morgenstunden des 27.11.2018, zwischen 08:00 Uhr und 09:15 Uhr, kam es in der Pfarrstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher nutzte scheinbar die am Straßenrand angelegten Parkbuchten. Mit seinem Fahrzeug stößt er jedoch gegen das dort angebrachte Verkehrszeichen, sodass dieses umknickt und stark beschädigt ist. Ohne seinen Pflichten nachzukommen verlässt der Unfallbeteiligte den Ort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell