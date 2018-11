POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.11.2018

Goslar (ots) - Einbruch in Würstchenbude

Im Zeitraum von So., 18.11.2018, 18:15 Uhr - Mo., 19.11.2018, 08.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Würstchenverkaufsstand in Goslar, Im Schleeke, ein. Aus den Innenraum wurden Würstchen und Brot entwendet. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Goslar bittet um Zeugenhinweise unter 05321 / 3390.

Werkzeug von Ladefläche geklaut

Im Zeitraum von So., 18.11.2018, 20:30 - Mo., 19.11.2018, 06:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Beschädigung der Plane auf die Ladefläche eines in Oker, Rosenstr., Höhe Haus Nr. 28 abgestellten LKW ein. Von dort entwendeten sie diverse Arbeitsgeräte für die Gartenarbeit. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich Rosenstr. gesehen haben, sich unter 05321 / 3390 zu melden./MaLü

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell