POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 05. Mai 2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht auf dem OBI-Parkplatz

Harlingerode - Bereits am Vormittag des 03. Mai 2018, zwischen 11:30 und 12:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten Firmenwagen, Ford Focus, aus Düsseldorf. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte unerlaubt vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Im Interesse des Geschädigten ist die Polizei Bad Harzburg auf Hinweise von Zeugen angewiesen, die den Vorfall beobachtet haben und zur Ermittlung des Täters beitragen können.

Verkehrsunfallflucht in der Tiefgarage am Güterbahnhof

Bad Harzburg - Am Freitag, 04. Mai 2018, zw. 08:50 Uhr und 09:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Pkw-Führer den in der Tiefgarage am Güterbahnhof abgestellten Pkw Hyundai des Geschädigten. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Weder dem Geschädigten, noch der Polizei gab sich der nun Beschuldigte als Unfallverursacher zu erkennen und machte sich so des "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" strafbar.

Diebstahl einer Tragetasche samt Geldbörse und Mobiltelefon

Bad Harzburg - Am Dienstag, 01. Mai 2018, um 18:00 Uhr, entwendet ein unbekannter Täter die Tragetasche des Geschädigten samt Geldbörse und Mobiltelefon. Die Tragetasche hatte der Geschädigte zum Zeitpunkt der Tat innerhalb einer örtlichen Kneipe in der Dr. Heinrich-Jasper-Straße auf einen Stuhl gehängt. Konkrete Hinweise zur Tat bzw. den Beschuldigten liegen der Polizei Bad Harzburg zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Harlingerode - Am 04. Mai 2018, zw. 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin in einem Mehrfamilienhaus in der Landstraße in Harlingerode aus, drangen gewaltsam in die Wohnung ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände in geschätzter Höhe von ca. 8500 Euro.

Aufgrund der Tatzeit zur Tageszeit ist anzunehmen, dass die Täter ggf. beim Verlassen des Gebäudes oder im Nahbereich gesehen worden sind. Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Ergreifung der Täter geben können, werden daher gebeten sich mit dem PK Bad Harzburg unter unten angegebener Telefonnummer in Verbindung zu setzen.

Unfall im Begegnungsverkehr

Bad Harzburg - Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am 04. Mai 2018, um 12:15 Uhr, im Bereich der Bismarckstraße, als ein bislang unbekannter Unfallverursacher an einem stehenden Pkw ausscherte, vorbeifuhr und dadurch den entgegen kommenden Lkw zum Ausweichen nach rechts drängte. Durch das Ausweichen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und einem Baum. Sowohl am Lkw, als auch am Baum entstand ein Schaden von insgesamt ca. 2250 Euro. Da sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte, verwirklichte er den Straftatbestand des "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort".

Motorrad verunfallt beim Überholen eines Lkw

Oker/Harlingerode - Am Freitagabend, um 18:43 Uhr, kommt es zur Alarmierung vom Rettungskräften sowie Funkstreifenwagen der Polizei aus Goslar und Bad Harzburg. Ursache ist ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung des unfallverursachenden Motorrads und eines Lkw. Dabei befahren sowohl der 23-jährige Unfallverursacher aus Bündheim, als auch der vorausfahrende Lkw die K 70 aus Oker kommend in Richtung Harlingerode. In Höhe eines dortigen Werksgeländes beabsichtigt der Lkw-Fahrer nach links in die Ein-/Ausfahrt einzufahren. Der Motorradfahrer hingegen überholt trotz unklarer Verkehrslage und durchgezogener Mittellinie unmittelbar hinter der dortigen S-Kurve. Erst im Überholvorgang bemerkt er den vorschriftsmäßig nach links einbiegenden Lkw, verliert die Kontrolle über sein Motorrad und kommt zu Fall. Es kommt zum Zusammenprall zwischen Motorradfahrer und dem Führerhaus des Lkw, wonach der Motorradfahrer ansprechbar, aber schwer verletzt zunächst auf der Fahrbahn liegen bleibt und dann durch den Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden muss. Das beschädigte Motorrad ist nicht mehr fahrbereit und muss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Lkw-Fahrer bleibt unverletzt, der Lkw wird leicht beschädigt.

Massiver Wasserrohrbruch

Bad Harzburg - Ein massiver Wasserrohrbruch in der Burgstraße beschäftigte am frühen Samstagmorgen Polizei, die örtlichen Stadtwerke und den Bauhof der Stadt Bad Harzburg. Aus bislang unbekannten Gründen platzte eine Hauptversorgungsleitung und sorgte für eine komplette Überspülung der Straße. Bis zur Instandsetzung musste die Burgstraße zwischen der Oberen Krodostraße und der Reischauerstraße voll gesperrt werden.

Ob es neben Beschädigungen an der Straße auch zu privaten Schäden gekommen ist, ist der Polizei Bad Harzburg bislang nicht bekannt.

Die Polizei Bad Harzburg bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter und Verursacher gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 05322-91111-0 zu melden.

