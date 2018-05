POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.04.18

Goslar (ots) - Bei Diebstahl gewehrt, Kräuterlikör erbeutet.

Goslar. Am Sonntagabend, 19.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte männliche Person eine Flasche Kräuterlikör aus dem Regal eines Zeitschriftenladens im Bahnhofsgebäude und wollte anschließend die Verkaufsräume verlassen, ohne zuvor den Kaufpreis dafür entrichtet zu haben. Eine Angestellte, die die offen getragene Flasche entdeckte, versuchte ihn daraufhin am Verlassen zu hindern und hielt ihn fest. Der Mann, der lediglich mit sehr ungepflegt, dunklehaarig mit dunklem Bart, bekleidet mit einer schwarz-blauen Jogginghose, beschrieben werden konnte, riß sich jedoch los, rannte aus dem Gebäude und konnte in der Folge unerkannt entkommen. Eine unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat durchgeführte Fahndung führte leider nicht mehr zur Feststellung der Person. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzehn Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Getreten und beleidigt.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, kam es auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Grauhöfer Holz, Bereich des alten Fliegerhorstes, zwischen einer 45-jährigen Goslarerin und einer bislang unbekannten männlichen Person zunächst zu einem verbalen Streit über die mitgeführten Hunde. Grund dafür war der aggressive Hund des Mannes, der an diesem Tage, so wie schon in der Vergangenheit, immer wieder unangeleint geführt wurde und den Hund der Goslarerin angriff. Der Streit eskalierte in der Folge so sehr, dass der Mann die 45-Jährige mit dem beschuhten Fuß gegen die rechte Gesäßhälfte trat und darüber hinaus beleidigte. Der Tatverdächtige konnte mit ca. 50 Jahre alt, ca. 190 cm groß, kräftige, aber nicht dicke Figur, keine Brille, unrasierter mellierter 3-Tage-Bart, Halbglatze, kurze graue Haare an den Seiten, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, darüber eine graue Sweatshirtjacke, hellen Jeans und geschnürten Halbschuhen, beschrieben werden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto zerkratzt.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 21.20 Uhr, bis Sonntagabend, 19.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den auf einem Garagenhof in der Röntgenstraße abgestellten schwarzen 5er BMW mit GS-Kennzeichen, indem sie den Lack im Heck- und Dachbereich sowie der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Sachbeschädigung.

Langelsheim. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 12.12 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere fest montierte Gegenstände auf der Terrasse eines Ferienhauses in der Straße Am Mauerkamp. Dabei entstand ein derzeit nicht bezifferbarer Schaden. Die Polizei Langelsheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/9787-0 zu melden.

Motorrad umgestoßen.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 19.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.00 Uhr, stießen bislang unbekannte Täter das auf einem Anwohnerparkplatz in der Bäckerstraße, Höhe Haus Nr. 86, ordnungsgemäß abgestellte Mototorrad Yamaha VX 535 mit GS-Kennzeichen um, wobei die linke Fußraste beschädigt wurde. Bei der Tat entstand ein Sachden in Höhe von ca. einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Freitagvormittag, zwischen 09.00 und 18.00 Uhr, wurde ein in der Ottostraße, in Höhe der Haus Nr. 7, ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Ford Focus mit HZ-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im hinteren Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertfünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

