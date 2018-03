POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Streit im Mietshaus:

Am Donnerstag, den 01.03.2018, gegen 14.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Herzog-Julius-Straße gerufen. Hier kam es zu einem Streit zwischen Bewohnern des Hauses, wobei ein 48jähriger Mann derart ausfallend wurde, dass er seine Nachbarn bedrohte, was diese zum Anlass nahmen eine Anzeige zu erstatten.

Fahren unter Drogeneinfluss:

Am Donnerstag, den 01.03.2018, gegen 23.00 Uhr, wurde der 26jährige Fahrer aus Goslar, der mit einem Opel Astra in Bad Harzburg unterwegs war, von einer Streife der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrers zeigten sich bei ihm körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Rauschmitteln hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Urinschnelltest bestätigte den Verdacht, so dass außerdem eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl von Fahrrädern aus Kellerraum in Vienenburg:

Ein bislang unbekannter Täter gelangte nach Aufhebeln einer Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus in Vienenburg in der Danziger Straße. Anschließend ging er in den Keller und entwendete zwei dort abgestellte Mountainbikes. Es handelt sich zum einen um ein Fahrrad der Marke GIANT, Liv Tempt 3, Rahmenfarbe gelb-grün und zum anderen ebenfalls um ein Rad der Marke GIANT, Talon 3 LTD, Rahmenfarbe gelb-blau.

