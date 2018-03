POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 02.03.2018

Goslar (ots) - Unfall im Auffahrtbereich zur B 82

Am Fr., 02.03.2018, 07.40 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Renault die K 35, Langelsheim i.R. Wolfshagen. Als sie nach links in die Auffahrt zur B 82, Fahrtrichtung Goslar, einbiegen wollte, fuhr ein nachfolgender 20-jähriger Langelsheimer mit seinem Pkw VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro

Mofa ohne gültige Versicherung geführt

Am Do., 01.03.2018, 14.20 Uhr, kontrollierte die Langelsheimer Polizei einen 27-jährigen Mofa-Fahrer aus Langelsheim in Astfeld. Hierbei stellte sich heraus, dass für das Mofa keine gültige Versicherung mehr bestand. Folge: Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Untersagung der Weiterfahrt.

Gefällter Baum fällt auf Pkw

Am Do., 01.03.2018, 13.00 Uhr, wurden an der L 515, Langelsheim i.R. Lautenthal, Bäume gefällt. Aufgrund ungenügender Absprachen der Sicherungsposten, wurde einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin das Signal zur freien Durchfahrt gegeben. In diesem Moment wurde jedoch gerade ein Baum gefällt, der dann auf den Pkw fiel. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Pkw-Fahrer nimmt Streifenwagen die Vorfahrt, Fahrer hat keine Fahrerlaubnis und ist zur Festnahme ausgeschrieben

Am Fr., 02.03.2018, 09.15 Uhr, befuhr eine Langelsheimer Funkstreife die August-Grotehenne-Str. in Langelsheim. An der Einmündung zur Harzstraße missachtete ein 31-jähriger Goslarer mit seinem Pkw Hyundai die Vorfahrt des Streifenwagens. Da der Goslarer sich vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde er mitgenommen zur Polizeiwache. Hier stellte sich heraus, dass er zunächst falsche Personalien gegenüber der Polizei angegeben hatte. Zudem war seine Fahrerlaubnis entzogen und es bestand ein Haftbefehl gegen ihn. Es wurden Verfahren wegen Falscher Namensangabe und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Im Anschluss wurde der Mann zur Justizvollzugsanstalt Goslar gebracht.

Pkw fährt gegen Betonring (Foto)

Am Fr., 02.03.18, 08.15 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Langelsheimer mit seinem Pkw DB die Schulstraße in Astfeld, i.R. Hüttenweg. Aufgrund blendender Sonne übersah er einen auf der Fahrbahn stehenden Betonring und stieß dagegen. Durch den Unfall wurde der Pkw erheblich beschädigt, es entstand Schaden in Höhe von ca 5000 Euro. Der Betonkübel stand dort als Fahrbahnverengung zur Geschwindigkeitsreduzierung.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

