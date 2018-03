POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 02.03.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit einem Großraumtransporter

Am 01.03.2018, gegen 16.35 Uhr, führte ein 31-jähriger Mann aus Estland einen Großraumtransport durch. Der 31-Jährige hatte sich nach seinen Angaben verfahren und wollte am Unfallort mit seinem Sattelschlepper unter einer Brücke in Kirchberg auf der B 243 durchfahren. Die Brücke hatte jedoch nur eine Durchfahrthöhe von 4 Metern und der Sattelschlepper eine Höhe von 4,35 Meter. Deshalb fuhr der 31-Jährige gegen die Unterseite der Brücke, hielt seinen Sattelschlepper aber sofort an. An der Ladung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Ob die Brücke beschädigt worden ist, konnte bei der Unfallaufnahme noch nicht gesagt werden. (bür)

