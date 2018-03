POL-GS: Pressebericht der Polizeistation Braunlage vom 01.03.2018

Goslar (ots) - PKW-Führer fährt unter Drogeneinfluss

St. Andreasberg - Am Donnerstag, dem 01.03.2018, wurde um 07:30 Uhr ein weißer VW Polo mit Zulassung aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz in der Mühlenstraße in St. Andreasberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Bornstedt unter der Wirkung von Amphetamin und THC stand. Die beiden Beifahrer, ein 23-jähriger aus Benndorf und ein 18-jähriger aus Kemberg, führten Marihuana in geringer Menge und zwei Grinder mit sich. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und mit dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Führens von Kraftfahrzeugen unter der Wirkung von berauschenden Mitteln gegen den Fahrzeugführer sowie Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen die beiden Beifahrer eingeleitet.

