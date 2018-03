POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 01.03.18

Goslar (ots) - Mann entblößt sich/Zeugen gesucht.

Goslar. Am Dienstagabend, zwischen 20.40 und 20.45 Uhr, befand sich eine 17-jährige Goslarerin auf ihrem Nachhauseweg, als sie von einer bislang unbekannten Person im Bereich der Feldstraße belästigt wurde. In Höhe der Haus Nr. 23 berührte er dabei u.a. ihr Gesäß, verschwand daraufhin kurzfristig im Hubertusweg, um in Höhe Feldstraße 30 mit entblößtem Geschlechtsteil wieder aufzutauchen und sie am Schal zu ziehen. Als die 17-Jährige ihn daraufhin anschrie, flüchtete die Person die Feldstraße in entgegengesetzte Richtung. Sie wurde mit ca. 175 cm groß, Dreitagebart, auffallend dunkle Augenringe und bekleidet mit einer blauen Jacke mit Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte, beschrieben. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben, Angaben über die Identität des Mannes machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen.

Goslar. Am Montagabend, zwischen 19.00 und 22.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das mit einem Zahlenschloß auf einem Gelände einer Firma für Entdröhn. Und Versteifungsfolien in der Alten Heerstraße gesichert abgestellte Mountainbike Cube Aim Race 24G, blau-grauer Rahmen, 17er Reifengröße, 24-Gang-Kettenschaltung. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Heckscheibe eingeschlagen.

Goslar. In der Zeit von Dienstagabend, 22.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 08.05 Uhr, zerschlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz in der Marktstraße ordnungsgemäß abgestellten grauen Audi A4 mit GS-Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KOK

