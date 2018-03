POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Diebstahl aus Transportfahrzeug in Vienenburg:

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem in der Zeit von Dienstag, den 27.02.2018, 18.00 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Mittwoch, den 28.02.2018, 11.00 Uhr, parkenden Citroen Jumper einen Industriestaubsauger. Hierzu brachen sie am in der Heilerstraße in Vienenburg stehen Fahrzeug die rechte Seitentür mittels Werkzeug auf und gelangten dann in das Fahrzeug Wagen.

