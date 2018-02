POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 28.02.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 27.02.2018, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Im Koppelkamp in Seesen-Rhüden und übersah einen 48-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrollers aus Rhüden, der die Straße Im Koppelkamp befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. (bür)

Verkehrsunfall

Am 27.02.2018, gegen 16.00 Uhr, befuhr eine 55-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW vom Parkplatz in der Bornhäuser Straße in Seesen auf die Lange Straße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 25-jährigen Mannes aus Seesen, der die Lange Straße in Richtung Frankfurter Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 2.000 Euro. (bür)

