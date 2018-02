POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Ladendiebstahl von Kaminholz:

Am Montag, den 19.02.2018, gegen 07.20 Uhr, wurde ein 71jähriger Bad Harzburger dabei ertappt wie er aus den Verkaufsräumen eines Einkaufsmarktes am Güterbahnhof Kaminholz entwendete. Er hatte sich zwei Pakete mit Holz genommen und war dabei den Markt zu verlassen, ohne die Ware an der Kasse vorzulegen und zu bezahlen. Allerdings ist er damit einem Zeugen aufgefallen, der den Vorfall der Marktleitung meldete, die dann eine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Diebstahl zweier Kfz.-Kennzeichen von Pkw:

Am Montag, den 26.02.2018, gegen 06.40 Uhr, wurde durch ein Zeugin beobachtet wie eine schwarz gekleidete männliche Person zu Fuß von einem Privatparkplatz an der Stübchentalstraße kam. Der Mann trug zwei Kfz.-Kennzeichenschilder bei sich und ging damit zu einem kleinen Pkw, in der Bodestraße, setzte sich hinein und fuhr los. Wie sich herausstellte, fehlten die mitgenommenen Kennzeichen an einem dort zum Parken abgestellten Golf und sind durch den bislang unbekannten Täter gestohlen worden.

Codes von Guthabenkarten eingelöst:

Am Sonntag, den 21.01.2018, erhielt die Mitarbeiter einer Tankstelle einen Anruf von einer männlichen Person, die sich unter Angabe eines Vorwandes, die Zahlencodes zum Einlösen von Guthaben von Steam-prepaid-Karten übermitteln ließ. Dem Täter gelang es somit ein Guthaben von mehreren Hundert Euro zu erlangen.

