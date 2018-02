POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 27.02.2018

Goslar (ots) - Versuchter Einbruchsdiebstahl aus leerstehender Gaststätte

In der Zeit vom 25.02.2018, 16.00 Uhr, bis 26.02.2018, 12.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in Seesen-Kirchberg, Hammershäuser Mühle, ein geschlossenes Fenster einer leerstehenden Gaststättengebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Aus der ehemaligen Gaststätte wurde offensichtlich nichts entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. (bür)

