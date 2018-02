POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 26.02.18

Goslar (ots) - In Restaurant eingedrungen, Bargeld gestohlen.

Goslar. Am Sonntagmorgen, zwischen 01.45 und 06.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf nicht geklärte Art und Weise in ein Restaurant in der Kaiserpassage ein, öffneten gewaltsam eine Bürotür und entwendeten einen in der Höhe noch nicht feststehenden Bargeldbetrag. Nach der Tat verließen sie das Objekt durch eine rückwärtige Fluchttür und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich der Breiten Straße bzw. in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KOK

