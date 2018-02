POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 26.02.2018

Goslar (ots) - Wildunfall

Am 25.02.2018, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Bad Grund mit seinem PKW die B 243 von Seesen kommend in Richtung Osterode. Kurz vor der Einmündung zur B 243/B 248 wechselte ein Reh über die Fahrbahn, wurde vom PKW erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. (bür)

Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 24.02.2018, 23.50 Uhr, bis 25.02.2018, 09.30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter in Seesen in der Straße Orgelspiel von einem geparkten PKW einer 43-jährigen Frau aus Seesen beide Kennzeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. (bür)

Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 24.02.2018, 12.00 Uhr, bis 25.02.2018, 13.45 Uhr, zapften bisher unbekannte Täter von einem abgestellten Kettenbagger in Seesen-Engelade, der in einem dortigen Feldweg an der Baustelle BAB A 7 abgestellt war, eine größere Menge Diesel ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 350 Euro. (bür)

Verkehrsunfall

Am 23.02.2018, gegen 16.55 Uhr, befuhr eine 44-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW die Posener Straße in Seesen in Richtung Gänsepforte, um in diese nach rechts abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 17-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW die Gänsepforte in Richtung stadtauswärts, um in die Posener Straße nach links einzubiegen. Der 17-Jährige bog in zu engem Bogen ab, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. (bür)

