POL-GS: Braunlage: Sachbeschädigung bei der Rathauswiese

Goslar (ots) - Braunlage: Am 24.02.2018 kommt es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Herzog-Johann-Albrecht- Straße, bei der Rathauswiese.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Skischule bemerkt, dass ein bislang unbekannter Täter ein Stromkabel beschädigt hat. Das Stromkabel war an dem Absperrnetz befestigt, das die Wiese von der Straße trennt. Der Täter zog vermutlich so stark an dem Kabel, bis die Kabelbinder rissen und das Kabel aus dem Stecker brach.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Braunlage in Verbindung zu setzen.

