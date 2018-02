POL-GS: Pressebericht der PI Goslar von Samstag, 24.02.2018, 09:00 Uhr, bis Sonntag, 25.02.2018, 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Brand in einem Reihenmittelhaus

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, geriet in der Küche eines Reihenmittelhauses in der Bürgermeister-Papen-Str. ein Kochtopf in Brand. Die 73-jährige Bewohnerin konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ihr 9-jähriger Enkel verletzte sich ebenfalls leicht durch das Inhalieren von Rauchgasen. Die Verletzten wurden zunächst in ein Krankenhaus transportiert.

Ladendiebstahl

Am Samstag, gegen 18:10 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Rosentorstraße. Ein 28-jähriger wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er ein Elektrogerät in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Anschließend versuchte er, das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Den 28-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Im Auftrage, Chr. Schulze, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell