POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots) - Sachbeschädigungen an Pkw - Lack an zwei geparkten Fahrzeugen zerkratzt

Clausthal-Zellerfeld: Ein bislang unbekannter Täter zerkratzt im Tatzeitraum zwischen vergangenem Mittwoch und Freitagmittag in der Leibnizstraße den Lack an einem geparkten Pkw Audi TT. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von mindestens 1.500 EUR. Ein weiterer geparkter Pkw wurde von Unbekannten im Zeitraum zw. Dienstag und Freitagabend im Großen Bruch beschädigt. Am Opel Corsa entstand etwa 750 EUR Lackschaden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld.

Randalierer in Gaststätte - Verursacher im Polizeigewahrsam

Clausthal-Zellerfeld: In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 45-jähriger Clausthal-Zellerfelder in einer Gaststätte am Thomas-Merten-Platz. Der alkoholisierte Gast ließ sich nach Angaben von Angestellten nicht beruhigen. Schließlich benachrichtigten Zeugen gegen 03:00 Uhr die Polizei, da der Mann fortlaufend ausfallend und beleidigend war. Auch die eintreffende Funkstreifenbesatzung wurde umgehend von dem 45-Jährigen beleidigt. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der Verursacher nicht nach. Schließlich wurde der Mann zur Ausnüchterung, sowie zur Verhinderung von weiteren Straftaten dem Polizeigewahrsam des Polizeikommissariats Oberharz zugeführt. Am Inventar der Gaststätte entstand Sachschaden von 100-200 EUR. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Mobiltelefon gestohlen

Clausthal-Zellerfeld: Unbekannte entwendeten in einer Gaststätte in der Osteröder Straße während der Öffnungszeit ein hochwertiges Mobiltelefon im Wert von über 800 EUR. Der Geschädigte hatte sein iPhone am Sonntag, kurz nach Mitternacht, für einen Moment unbeaufsichtigt auf einem Tisch abgelegt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Vermisstensache

Clausthal-Zellerfeld: Die Polizei bittet um Hinweise und Mithilfe bei der Suche nach einer Jugendlichen. Die 15-jährige ist seit Freitagabend aus einer Einrichtung der "Evangelischen Jugendhilfe" in Clausthal-Zellerfeld abgängig und bis dato nicht zurückgekehrt. Hinweise zum Aufenthaltsort und möglichen Begleitpersonen liegen nicht vor. Die Such- und Fahndungsmaßnahmen von Polizei und Mitarbeitern der Jugendeinrichtung verliefen bisher ohne Erfolg. Ein strafrechtlicher Hintergrund ist derzeit auszuschließen. Aussehen/Bekleidung: scheinbares Alter 14-16 Jahre, dunkles Haar, beige Jacke, blaue Jeans, rosa Boots. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz oder jede andere Polizeidienststelle.

