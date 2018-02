POL-GS: Pressebericht des Polizeikommissariates Bad Harzburg vom 24.02.2018

Goslar (ots) - Verbale Streitigkeiten enden in einer Körperverletzung:

Zwischen einem 28jährigen Bad Harzburger und einem 32jährigen Mann aus Goslar kam es in der Bismarckstraße zunächst aus ungeklärter Ursache zu verbalen Streitigkeiten, die soweit eskalierten, dass der 32jährige dem 28jährigen ins Gesicht schlug. Infolgedessen wurde ein Strafverfahren gegen den 32jährigen Goslarer eingeleitet.

Versuchter Enkeltrickbetrug:

Am Freitag den 23.02.2018 wurde in zwei Fällen versucht, telefonisch mit unbekannter Rufnummer Kontakt zu möglichen Opfern aufzunehmen und sich deren Vertrauen zu erschleichen, damit im weiteren Verlauf Bargeld an den oder die Täter ausgehändigt werden kann. Da beide Opfer geistesgegenwärtig reagierten, schlug dieser Versuch fehl. Bei gleichgelagerten Fällen melden sie sich bitte bei der Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110.

