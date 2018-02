POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Container aufgebrochen:

Bislang unbekannte Täter betraten im Zeitraum von Mittwoch, den 21.02.2018, 16.00 Uhr bis Donnerstag, den 22.02.2018, 07.30 Uhr, unerlaubt ein Firmengelände in der Geißmarstraße. Hier beschädigten sie dann an mehreren dort stehenden Containern die Schlösser und gelangten dann hinein. Anschließend entwendeten sie daraus mehrere Geräte und Werkzeuge.

Versuchter Einbruch in Geschäft in Vienenburg:

In der Zeit von Mittwoch, den 21.02.2017, 18.00 Uhr bis zum Zeitpunkt der Feststellung am 22.02.2018, 06.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einem Geschäft in der Kaiserstraße aufzuhebeln. Der Täter gelangte jedoch nicht in das Geschäft. Zurück blieben die mittels Werkzeug verursachten Hebelspuren und Beschädigungen an der verschlossen Eingangstür.

