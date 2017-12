Goslar (ots) - Eigentumsdelikte: 1.Am Sonntag, 24.12., kam es in Langelsheim, Zur Bruchwiese, zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. In beiden Fällen wurden die Haustüren mit massiver Gewalt aufgehebelt und alle Räumlichkeiten in den Häusern durchsucht. In beiden Häusern konnten die Täter Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro erbeuten, in einem Haus wurde auch noch eine Münzsammlung entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 17:00 Uhr bis 21:20 Uhr bzw. im anderen Fall von 17:00 Uhr bis 22:35 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, auch auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2. Am Samstag, 23.12., entwendete ein 19-jähriger Mann aus Bad Harzburg aus einem Warenhaus in der Hildesheimer Straße in Goslar zwei Flaschen Whisky im Wert von 36,- Euro. Nachdem dies durch einen Mitarbeiter bemerkt worden ist, versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten. Als er von dem 25-jährigen Mitarbeiter gestellt wurde, versuchte er durch Gewaltanwendung im Besitz des Diebesgutes zu bleiben, konnte aber überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Räuberischem Diebstahl eingeleitet.

3. Am Samstag, 23.12., zwischen 07:55 Uhr und 16:45 Uhr, wurde in der Stettiner Straße 10 in einem dortigen Mehrfamilienhaus versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Als die Wohnungsinhaberin nach Hause kam bemerkte sie die Manipulationen am Türschloss. Augenscheinlich hatte der oder die Täter aber nichts entwendet. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, auch auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

4. Am Samstag, 23.12., gegen 17:00 Uhr, wurde in einem Warenhaus in der Rosentorstraße durch einen Kaufhausdetektiv bemerkt, wie eine 35-jährige Frau aus Goslar Parfum im Wert von 158,- Euro entwendet hat. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde ihr durch den Kaufhausdetektiv ein Hausverbot ausgesprochen.

Widerstand gegen Polizeibeamte: Am Sonntagabend, 24.12., gegen 22:00 Uhr randalierte ein 23-jähriger Goslarer auf der Stettiner Straße und warf eine Bierflasche in eine Personengruppe. Ein 25-jähriger Mann aus Goslar wurde von der Bierflasche am Oberkörper getroffen, zum Glück blieb er unverletzt. Als die Polizei hinzukommt und die Identität des Mannes feststellen will, versuchte dieser zu flüchten, wird aber durch die Polizei gestellt. Bei der anschließenden Kontrolle leistete der alkoholisierte Mann erheblichen Widerstand und versuchte, nach den eingesetzten Polizeibeamten zu treten. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Am Samstagabend, 23.12., gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Goslarer mit seinem Pkw Hyundai Tucson die Talstraße in Oker. Eine unbekannte Person bewarf das Fahrzeug mit einem Stein und verfehlte die Windschutzscheibe nur knapp, traf aber die Beifahrertür. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zum Glück behielt der Fahrzeugführer seinen Pkw unter Kontrolle, so dass es zu keinem Verkehrsunfall kam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr: Am frühen Sonntagmorgen, 24.12., gegen 00:05 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Pkw VW Golf gemeldet, der die Astfelder Straße in Goslar in Schlangenlinien befuhr. Der Zeuge folgte dem Pkw, der in der Spitalstraße geparkt wurde. Beim Eintreffen der Polizei hielten sich am Pkw zwei 18- und 20-jährige Männer aus Wolfshagen und den Niederlanden auf. Einer der Männer war im Besitz des Fahrzeugschlüssels. Nachdem die Fahrt zuerst eingeräumt wurde, wurde dies im Rahmen der weiteren Ermittlungen abgestritten, nachdem durch die eingesetzte Funkstreifenbesatzung festgestellt wurde, dass die Männer, die beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren, unter dem Einfluss von Alkohol, Cannabis und Amphetaminen standen. Beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen, ihre Oberbekleidung und der Pkw wurden beschlagnahmt. Bei der Befragung des Halters in Wolfshagen, der angab, von der Fahrt nichts gewusst zu haben, wurde noch ein Brocken Haschisch und Konsumutensilien zum Drogenkonsum aufgefunden und beschlagnahmt.

Verkehrsunfallgeschehen: 1. Am Samstag, 23.12., in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des TOOM Baumarktes in der Okerstraße in Goslar zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein-oder Ausparken wurde ein geparkter Skoda Yeti durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2. Am Samstag gegen 15:25 Uhr kam es in Goslar, Hoher Weg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Kradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 16-jährige Fahranfängerin fuhr mit ihrem Krad vom Fahrbahnrand an, kommt dabei mit dem Hinterrad gegen die Bordsteinkante und drohte, mit dem Krad umzufallen. Daraufhin gab sie reflexartig Gas und prallte mit dem Krad gegen einen Baum. Die junge Frau wurde ins Goslarer Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

3. Es kam im Berichtszeitraum zu sieben weiteren Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von ca. 6500,- Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

J. Pavone, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell