Goslar (ots) - Bad Harzburg

Einbrüche in Wintermarktbuden am Heiligabend

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Heiligabend auf den ersten Weihnachtstag in die Wintermarktbuden am Port-Louis-Platz ein. Es wurden Schlösser geknackt bzw. Rolläden gewaltsam geöffnet, um in die Hütten zu gelangen. Hier wurden die Geldkassetten geöffnet und Lebensmittel entwendet. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen hatten werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05322-911110, zu melden.

Diebstahl eines Weihnachtsbaumes

In der Nacht vom 23.12. auf den 24.12.2017, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Weihnachtsbaum samt Lichterkette, der in der Schmiedestraße aufgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110

Ladendiebstahl

Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße, Drogeriemarkt, Am Samstagnachmittag, 23.12.2107, entwendete ein amtsbekannter, 21-jähriger Mann aus Bad Harzburg aus einem Drogeriemarkt Parfüm für 11,95 Euro. Beim Verlassen des Marktes wurde der Alarm ausgelöst, der junge Mann flüchtete zunächst, konnte jedoch noch in unmittelbarer Nähe festgehalten werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kramic

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell