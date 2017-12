Das PK Oberharz wünscht allen Lesern der Pressemeldungen ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage Bild-Infos Download

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Pkw

Zum wiederholten Mal wurde ein 54-jähriger Altenauer Opfer einer Sachbeschädigung. Am 24.12.2017, gegen 10:30 Uhr, stellte dieser fest, dass unbekannte Täter seinen Pkw, der unter einem Carport auf dem Grundstück geparkt war, mit schwarzer Lackfarbe beschmiert hatten. Weiterhin wurde eine gelartige Substanz festgestellt, die bereits den Lack angegriffen und beschädigt hatte. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Suche nach vermisster Spaziergängerin

Ebenfalls am 24.12., gegen 14:30 Uhr, meldete ein Urlauber aus Hamburg seine 74-jährige Ehefrau als vermisst. Diese war allein zu einem Spaziergang in Hahnenklee aufgebrochen und nicht wieder in die Unterkunft zurückgekehrt. Eine Absuche sämtlicher Wald- und Forstwege rund um Hahnenklee mit der Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Hahnenklee verlief ergebnislos. Gegen 17:10 Uhr meldete sich dann die Ehefrau wohlbehalten fernmündlich aus einem Hotel in Wolfshagen, wo es sie bei ihrem Spaziergang hin verschlagen hatte. An dieser Stelle möchte sich die hiesige Polizeidienststelle bei der freiwilligen Feuerwehr Hahnenklee für das gezeigte Engagement bedanken

Nachbarschaftshilfe

Am 24.12., gegen 21:10 Uhr, wurde ein 26-jähriger syrischer Flüchtling auf Hilferufe aus einer Nachbarwohnung aufmerksam und alarmierte daraufhin die Polizei. Da der 86-jährige Nachbar nicht in der Lage war, die Tür zu öffnen, wurde ein Schlüsseldienst angefordert. Bei der anschließenden ersten Untersuchung durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte wurden Anzeichen dafür festgestellt, dass die Person bereits mindestens einen Tag ohne die notwendige Medikamenteneinnahme hilflos auf dem Wohnungsflur lag. Die Person wurde zwecks weiterer Behandlung dem Krankenhaus in Goslar zugeführt.

i.a. Marks, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell