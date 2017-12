Goslar (ots) - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 24.12.2017, zwischen 15.30 Uhr und 23.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Rhüden einzudringen. Hierzu wurde ein Fenster sowie die Jalousien und die Terrassentür angegangen. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Sonntag, 24.12.2017, drangen bislang unbekannte Täter, zwischen 17.30 Uhr und 21.45 Uhr, nach Aufhebeln der Haustür, in ein Wohnhaus in Münchehof ein. Aus der Wohnung der Geschädigten wurde Bargeld und Modeschmuck entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.700 Euro.

Wer Hinweise zu den o.g. Taten geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Seesen, unter 05381/9440, in Verbindung zu setzen. (gol)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell