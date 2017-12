POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 24.12.2017

Goslar (ots) - Hausfriedensbruch

Gegen einen einen 31-jährigen Seesener wurde jetzt Anzeige erstattet, weil er sich am Sa., gegen 22.15 Uhr, unberechtigt in einem Haus in der Langen Str. in Seesen aufgehalten haben soll (sch).

Körperverletzung

Am Sa., 02.10 Uhr, wurde die Polizei zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in der Bismarckstr. in Seesen gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 56-jähriger Seesener von einem 26-jährigen Seesener nach Streitigkeiten einen Faustschlag ins Gesicht erhalten hatte. Der 26-jährige gab an, zuvor von dem 56-jährigen ebenfalls einen Schlag an den Hinterkopf erhalten zu haben. In beiden Fällen wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet (sch).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell