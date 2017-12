POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots) - Streitigkeiten und Beleidigungen in Badetherme - alkoholisierter Gast erhielt Hausverbot

Altenau: Nach vorangegangenen Streitigkeiten beleidigte ein alkoholisierter Badegast das Personal der Therme. Der 30-jährige Mann aus Braunschweig erhielt daraufhin ein Hausverbot. Zusammen mit mehreren Begleitern verließ der angetrunkene Braunschweiger widerwillig die Wellness-Einrichtung. Der 30-Jährige und seine Begleiter fuhren mit einem Pkw davon. Eine Funkstreifenbesatzung kontrollierte kurze Zeit später das Fahrzeug in der Ortsmitte von Altenau. Am Steuer des Pkw saß der alkoholisierte Braunschweiger. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Fahren ohne Führerschein - Fahrerlaubnis entzogen

Clausthal-Zellerfeld: Ein 34-jähriger Einwohner aus Clausthal-Zellerfeld erschien am späten Freitagabend im Polizeikommissariat Oberharz um Angaben zu einer Unfallbeteiligung von vergangener Woche in der Robert-Koch-Straße zu machen. Bei der Sachverhalts- und Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen bereits seit Wochen ein behördlich Fahrverbot besteht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der vorgelegte Führerschein wurde eingezogen. Pech im doppelten Sinne hatte der Mann dahingehend, dass es gegen ihn auch noch einen offen stehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft gab. Da der 34-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht sofort bezahlen konnte, wurde er festgenommen und der JVA zugeführt.

Bewohner randaliert im Seniorenzentrum

Hahnenklee-Bockswiese: Ein 61-jähriger Mitbewohner randalierte am Samstag zur Nachtzeit in einem Alten- und Pflegeheim in Bockswiese. Der Grund hierfür blieb zunächst unklar, jedoch ließ der Mann sich nicht beruhigen. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung wurde im Verlauf der nachfolgenden Auseinandersetzung geschubst und durch eine Kopfnuss von dem renitente Mann verletzt. Da sich der Randalierer auch später nicht beruhigen ließ und eine anhaltende Gefahr für die Pflegekräfgte und andere Bewohner des Heimes darstellte, wurde der sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises und die Polizei hinzugerufen. Auch die eingesetzten Beamten wurden von dem Mann beschimpft und beleidigt. Bei der Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung leistete der 61-Jährige körperlichen Widerstand gegen die Vollzugsbeamten, die hierbei unverletzt blieben.

Ohne gültgen Führerschein unterwegs

Clausthal-Zellerfeld: Ein 24-jähriger Mann aus Goslar wurde am späten Freitagabend mit seinem Pkw im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld auf der Goslarschen Straße von einer Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Oberharz angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers legte dieser einen ungültigen albanischen Führerschein vor. Weil der 34-Jährige aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vom Unfallort geflüchtet

Clausthal-Zellerfeld: Ein unbekannter Fahrzeugführer stößt am Freitag kurz vor 14 Uhr beim Ein-/Ausparken oder beim Rangieren auf dem Parkplatz der Verbrauchermärkte in der Goslarschen Straße in Zellerfeld gegen einen geparkten Pkw. An dem schwarzen Seat der Geschädigten entsteht ein Sachschaden von etwa 2000,00 EUR. Der Verursacher beging Unfallflucht. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Im Vorbeifahren Spiegel an geparktem Pkw touchiert

Clausthal-Zellerfeld: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen in der Straße Am Silbersegen geparkten Pkw VW Lupo und beschädigte diesen. Nach ersten Schätzungen entstand der Geschädigten ein Schaden von mehr als 200 EUR. Den Verursacher kümmerte dieses wenig, er setzte seine Fahrt fort. Der Sachverhalt, der sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen vergangener Woche zugetragen haben muss, wurde erst jetzt bekannt. Zeugen, die entsprechende Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Oberharz.

Borchers, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell