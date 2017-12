POL-GS: Pressemeldung der Polizei Goslar für den Zeitraum Fr., 22.12.17, 12 Uhr bis Sa., 23.12.17, 12 Uhr

Goslar (ots) - PI Goslar 38640 Goslar, 23.12.2017

P r e s s e b e r i c h t

Diebstahl eines Damenrades Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde aus dem Hausflur eines Hauses in der Marktstraße ein schwarzes Damenrad der Marke Kalkhoff entwendet. Das Fahrrad war mit einem Seilschloß gesichert und hat eine 26er Rahmengröße. Hinweise bitte an die Polizei Goslar unter 05321/3390.

