POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Seesen vom 23.12.2017

Goslar (ots) - Diebstahl von Kennzeichen Im Zeitraum von Donnerstag, 21.12.2017, 23.15 Uhr, und Freitag, 22.12.2017, 10.15 Uhr, wurden im Bereich der Einmündung Bismarckstraße/Vor der Kirche in Seesen das vordere und das hintere Kennzeichen von einem dort abgestellten Fahrzeug entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall Ein 25jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 243 aus Bornhausen kommend in Richtung Rhüden. Im Verlauf einer Rechtskurve (kurz vor der Zufahrt zur Deponie) geriet er ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hierbei mit einem Leitpfosten und seitlich mit einem Baum zusammen. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei nur leicht.

Körperverletzung Innerhalb einer Gaststätte in der Bismarckstraße in Seesen ist es am Samstag, 23.12.2017, gegen 02.10 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26jährigen und einem 56jährigen Mann gekommen. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

(Wie)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell