POL-GS: Pressebericht des Polizeikommissariats Bad Harzburg

Goslar (ots) - Bad Harzburg:

Diebstahl aus Pkw

Am 22.12.2017,gegen 13:45 Uhr, wurde aus einem Pkw, welcher auf dem Kundenparkplatz der Firma Rossmann abgestellt war, eine Handtasche, sowie ein Smartphone durch bislang unbekannten Täter entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 zu melden.

Körperverletzung nach Streitigkeiten

In den Abendstunden des 22.12.2017 kam es nach vorangegangenen Streitigkeiten zwischen den späteren Beschuldigten zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Verkehrsunfallflucht im Ortsteil Harlingerode/Landstraße

Am 22.12.2017, zwischen 14:20 Uhr und 19:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden.

Vienenburg:

Verkehrsunfallflucht in der Goslarer Straße

Der geschädigte Fahrzeugführer befuhr am 22.12.2017, gegen 21:10 Uhr, mit seinem Pkw die B 241 in Richtung Goslar, als ihm ein Sattelzug entgegenkam. Bei diesem ragte die Ladung seitlich in die Fahrbahn, so dass es zu einer Berührung kam, wodurch der Pkw beschädigt wurde. Der Führer des Sattelzuges entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vienenburg zu melden.

