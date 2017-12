POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.12.2017

Goslar (ots) - Oker

- Mit 2,04 Promille auf dem Drahtesel unterwegs

Ein 67-jähirger Goslarer wurde gestern, gegen 18.40 Uhr, von der Polizei in der Bahnhofstr. in Oker auf seinem Fahrrad kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Eine Blutprobe und ein Strafverfahren sind die rechtlichen Konsequenzen seiner Radtour.

Langelsheim

- Einbruch in Kindertagesstätte in Astfeld

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von 20.12.17, 20.00 Uhr - 21.12.17, 07.00 Uhr, vermutlich über eine offene Terrassentür in die Räumlichkeiten der Kita Astfeld in der Schulstr. ein. Im Inneren wurde gezielt das Büro nach Wertgegenständen durchsucht. Beute machten die Täter allerdings keine. Die Polizei Goslar hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zu der Zeit an der Schulstr. in Astfeld, bzw. der näheren Umgebung tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05321/3390 zu melden.

Seesen

- Brand eines Lageschuppens

Am Donnerstag, 21.12.2017, gegen 17.45 Uhr, fing aus bislang ungeklärter Ursache ein unmittelbar neben der K 58 befindlicher Lagerschuppen Feuer und brannte bis auf die Grundmauern nieder. In dem Schuppen befanden sich Stroh, Heu und diverse landwirtschaftliche Geräte. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei Goslar zur Brandursache dauern an. Zeugen, die zu der Zeit an der K 58, bzw. der näheren Umgebung tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05321/3390 zu melden.

Bad Harzburg

- Einbruch in Getränkemarkt

In der Zeit von Mittwoch, 20.12.17, 23.55 Uhr - Donnerstag. 21.12.17, 00.55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Getränkehandel in der Mathildenhütte in Schlewecke ein. Aus den Verkaufsräumen wurden einige handelsübliche Gegenstände entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.300 EUR. Die Polizei Goslar hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zu der Zeit an der Mathildenstr. in Schlewecke, bzw. der näheren Umgebung tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05321/3390 zu melden. /MaLü

