POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, 17.11.2017

Goslar (ots) - Bad Harzburg

Geldbörsendiebstahl aus Tasche

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 16.11.2017, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr, aus einer Tragetasche, welche in einem Einkaufswagen im Aldi-Markt Schlewecke abgestellt war, eine braune Geldbörse. Der Schaden beträgt 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110

Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum Donnerstag, 16.11.2017, gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Straße "An der Kirche" auf noch unbekannte Weise in einen Pkw Skoda und entwendete zwei Tragetaschen mit Musikzubehör. Der Schaden beläuft sich auf 130 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110

Verkehrsunfall

Donnerstag, 16.11.2017, 14.25 Uhr, Bad Harzburg, Lutherstraße Vermutlich aufgrund eines Schlaganfalls kam der 69-jährige Führer eines Fiat Ducato aus Goslar nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dort geparkten Pkw VW Polo. Der Fahrzeugführer des Fiat Ducato wurde ins Krankenhaus verbracht, es einstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4500 Euro.

