POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 17.11.2017

Goslar (ots) - Verkehrsunfall

Am 16.11.2017, gegen 08.40 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann mit einem Omnibus die B 243 aus Richtung Osterode kommend in Richtung AS Seesen. In Höhe der HEM Tankstelle kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 77-jährigen Mannes aus Clausthal-Zellerfeld, der vom Grundstück der Tankstelle in den fließenden Verkehr einfuhr, ohne auf diesen zu achten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 9000 Euro. (Bür)

Wildunfall

Am 17.11.2017, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bad Grund die B 242 aus Richtung Herrhausen kommend in Richtung Seesen. Hierbei wechselte ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Tier wurde getötet. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. (Bür)

